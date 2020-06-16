В Беларуси и за рубежом образовано 5 767 участков для голосования на выборах президента

В Брестской области образовано 910 участков для голосования, в Витебской - 750, в Гомельской - 997, в Гродненской - 656, в Минской - 992, в Могилевской - 731, в Минске - 687. Территориальные комиссии на выборах уже сформированы. В их составе 1989 человек, 1095 из них (55,05 %) -представители общественных объединений. От партий в комиссии включены 152 человека (7,64 %), от трудовых коллективов - 101 (5,08 %), от подававших заявление граждан - 641 (32,23 %).





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