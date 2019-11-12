В Беларуси началось досрочное голосование на выборах в Палату представителей

В 10 часов по всей стране и за ее пределами открылось более пяти с половиной тысяч избирательных участков. За несколько минут до открытия члены участковых комиссий в присутствии наблюдателей проверили и опечатали урны для голосования. Теперь в течение пяти дней можно отдать голос за того или иного кандидата досрочно. Например, в Гродно первые избиратели пришли на участки уже к моменту открытия.



На досрочном голосовании присутствуют наблюдатели от различных общественных объединений, политических партий и трудовых коллективов. А также международные наблюдатели. Центризбирком аккредитовал около 860 человек. Основной день голосования на парламентских выборах - 17 ноября.



