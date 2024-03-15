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В Беларуси надо аккуратно выстроить систему прихода к власти нового поколения - Лукашенко
В Беларуси надо аккуратно выстроить систему прихода к власти нового поколения. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на встрече, приуроченной к 30-летию Конституции Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Мы аккуратно должны выстроить систему не перехода власти от Лукашенко к Петрову, Сидорову… Нет. А прихода к власти нового поколения. Здесь сидящие - это новые люди. Фактически во власти. И руководители партий, и депутаты, и молодые депутаты. Люди, показавшие себя патриотами, которые могут удержать страну, могут ее дальше совершенствовать. Совершенствуя, сохранить, - сказал Президент. - Я очень надеюсь, что они… Нет, не сохранят такую Беларусь, как сейчас. И не надо ее такую сохранять. Она все равно будет по жизни другой и будет совершенствоваться. Но я очень надеюсь, что это будут аккуратные, умные люди, которые, совершенствуя, будут идти от жизни. Это важнейший принцип - эволюционный принцип".
Фото: БЕЛТА
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