В ближайшее время в Беларуси обсудят законопроект об амнистии

Силовой блок Беларуси готов к отражению любых провокаций. Достойный ответ найден и санкциям. Это сегодня заявил в парламенте спикер Палаты представителей. Как отметил Владимир Андрейченко, коллективный Запад не оставляет попыток сохранить доминирование и ради этой цели готов уничтожить весь мир. Подтверждение тому - совместное заявление, принятое странами G7 по Украине. Оно снова демонстрирует предвзятый подход, который не позволит прийти к мирному разрешению конфликта. Как и прежде, западные политики призывают к дальнейшей изоляции России и наказанию Беларуси вопреки нашей миролюбивой позиции.