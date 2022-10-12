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В ближайшее время в Беларуси обсудят законопроект об амнистии

Силовой блок Беларуси готов к отражению любых провокаций. Достойный ответ найден и санкциям. Это сегодня заявил в парламенте спикер Палаты представителей. Как отметил Владимир Андрейченко, коллективный Запад не оставляет попыток сохранить доминирование и ради этой цели готов уничтожить весь мир. Подтверждение тому - совместное заявление, принятое странами G7 по Украине. Оно снова демонстрирует предвзятый подход, который не позволит прийти к мирному разрешению конфликта. Как и прежде, западные политики призывают к дальнейшей изоляции России и наказанию Беларуси вопреки нашей миролюбивой позиции.

Сегодня в Овальном зале проходит заседание сессии. На повестке - ряд законопроектов по вопросам местного управления и самоуправления, статистики, биометрических паспортов. Также в парламент поступил законопроект об амнистии. Комиссии по нацбезопасности в ближайшее время организуют его обсуждение с участием общественности и политических партий.

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