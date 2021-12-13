В Беларуси новый глава ЦИК - кадровый день у Александра Лукашенко

Рабочую неделю Президент Беларуси начал с кадровых назначений.Игорь Карпенко возглавил Центризбирком Беларуси. На пост главы ЦИК Игоря Карпенко рекомендовали председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко и заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Назначены 5 членов ЦИК Беларуси: Вадим Ипатов, Елена Балдовская, Денис Дук, Сергей Калиновский и Александр Южик.



Анатолий Исаченко - губернатор Могилевской области. Александр Субботин - губернатор Витебской области.



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