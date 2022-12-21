В Беларуси одобрен законопроект о гражданстве

21 декабря на десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва сенаторы одобрили законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О гражданстве Республики Беларусь".

Как сообщает БелТА, проект закона направлен на совершенствование законодательства о гражданстве с учетом практики его применения, обеспечение национальной безопасности, решение задач государства в сфере миграционной политики.

В числе основных новаций проекта закона - установление обязанности принесения присяги лицами, приобретающими гражданство Республики Беларусь, а также определение дополнительного основания для отмены решения о приобретении гражданства Республики Беларусь в случае, если лицо отказалось от принесения присяги, регламентация определения порядка оценки уровня знания одного из государственных языков при приеме в гражданство Республики Беларусь.

Закреплены обязанности гражданина Республики Беларусь письменно либо в электронной форме уведомлять компетентные органы о наличии гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа иностранного государства, предоставляющего право на льготы и другие преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью. Кроме того, для единообразного толкования и применения на практике закон "О гражданстве Республики Беларусь" корректируется в части определения круга лиц, приобретших гражданство Республики Беларусь по рождению.