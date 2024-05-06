В Беларуси открыты двери для переговоров по Украине - Алейник

Двери Беларуси открыты для проведения на ее территории переговоров по Украине. Все зависит от политической воли Киева, заявил в интервьюРИА Новостиминистр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, сообщает БЕЛТА .

По словам главы внешнеполитического ведомства, Беларусь всегда готова принять на своей земле стороны для проведения переговоров о мире. "Наши двери для мирных переговоров открыты, они всегда были, есть и остаются открытыми. Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры, которые, как мы надеемся, будут способствовать восстановлению мира и прекращению кровопролития в Украине", - подчеркнул Сергей Алейник.