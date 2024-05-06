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В Беларуси открыты двери для переговоров по Украине - Алейник

В Беларуси открыты двери для переговоров по Украине - Алейник

Двери Беларуси открыты для проведения на ее территории переговоров по Украине. Все зависит от политической воли Киева, заявил в интервьюРИА Новостиминистр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, сообщает БЕЛТА.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Беларусь всегда готова принять на своей земле стороны для проведения переговоров о мире. "Наши двери для мирных переговоров открыты, они всегда были, есть и остаются открытыми. Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры, которые, как мы надеемся, будут способствовать восстановлению мира и прекращению кровопролития в Украине", - подчеркнул Сергей Алейник.

"И, естественно, мы здесь будем рассчитывать на политическую волю украинского руководства. Мы видим и наблюдаем, что народ Украины сегодня все больше и больше хотел бы восстановления мира и прекращения тех страданий, с которыми он сегодня сталкивается. Но все сегодня находятся в руках политиков", - пояснил он.

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