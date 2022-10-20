В Беларуси предлагают отменить порог явки на выборах депутатов в парламент

На совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко были обсуждены ключевые новации, предлагаемые к закреплению в избирательном законодательстве. О подробностях ожидаемых новаций журналистам рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко, сообщает БелТА.

По словам Игоря Карпенко, в целом концептуально изменения в избирательное законодательство Президентом были поддержаны. "Понятно, что еще будет депутатский корпус работать. Хотя он уже подключался на этапе разработки законопроекта о внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Республики Беларусь. Ну, я думаю, что мы проведем совместно с депутатами выездные заседания профильных комиссий и ряд диалоговых площадок. Хотя мы уже это тоже делали частично. Вот сегодня было поручено провести обсуждение еще с представителями общественных организаций, политических партий. То есть мы готовы в этом плане поработать", - сказал он.

Игорь Карпенко обозначил три основных направления, по которым будет совершенствоваться избирательное законодательство.

Во-первых, кодекс приводится в соответствие с внесенными изменениями в Конституцию. Учитываются вытекающие отсюда вопросы. В том числе включается норма о праве участвовать в выборах гражданам, которые находятся в следственном изоляторе и в их отношении еще не вынесен судебный приговор.

Кроме того, в обновленном кодексе найдет отражение ряд новых требований, предъявляемых к кандидатам в президенты и депутаты.

Второй блок изменений в Избирательный кодекс связан с новациями в законодательстве, которые в настоящее время параллельно принимаются либо уже закреплены в законодательных актах. В частности, это касается законов о политических партиях, о гражданском обществе, Всебелорусском народном собрании.

И третий достаточно большой блок изменений вытекает из анализа практики избирательных процессов как в Беларуси, так и за ее пределами, в том числе международных договоров, к которым присоединилась Беларусь.

Игорь Карпенко поделился в этом плане некоторыми подробностями: "Мы предлагаем, раз единый день голосования и будут выборы депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики, депутатов всех местных советов в один день, в частности 25 февраля 2024 года, соответственно, нужно создать и определенные правовые нормы, которые бы позволили и комиссиям работать качественно. Например, на местных советах у нас нет порога явки избирателей. То есть сколько пришло на избирательные участки, от этого количества избрали депутатов. На парламентских выборах порог явки есть (требуется участие в голосовании более половины избирателей округа, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах. - Прим. БелТА). Вот мы предлагаем этот порог явки снять. То есть уравнять эти все выборы для того, чтобы и комиссиям было проще работать, и субъектам, которые организуют всю эту деятельность".

Еще одна новация предлагается в отношении аккредитации наблюдателей. Сейчас наблюдатель может прийти и аккредитоваться для наблюдения на выборах даже в день голосования. "Мы предлагаем все-таки это сделать до начала досрочного голосования. А то получается неравномерная нагрузка на комиссии. Пока комиссия дежурит, выверяет списки, никто к ней не приходит, не задает никаких вопросов, не аккредитовывается. А как только начали выдавать бюллетени (началось голосование, идут люди, даже иногда очередь образуется, чтобы получить бюллетень), тут приходят люди и говорят: "Давайте нас зарегистрируйте, аккредитуйте наблюдателями". Наверное, это тоже несправедливо. Поэтому если тебя целенаправленно выдвигает какая-либо организация, граждане, трудовой коллектив наблюдать за выборами или референдумом, значит, позаботься заранее - приди, аккредитуйся в комиссии, ознакомься, где будет проходить голосование, познакомься с членами комиссии", - рассказал Игорь Карпенко.

Он анонсировал, что на следующей неделе ЦИК как раз планирует провести заседание, где одним из вопросов будет обсуждение ожидаемых новаций.



