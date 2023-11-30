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В Беларуси создали штаб партии "Белая Русь" по подготовке и проведению выборов депутатов в единый день голосования
Беларусь активно готовится к единому дню голосования. 30 ноября создан республиканский штаб по координации деятельности организационных структур партии "Белая Русь" по подготовке и проведению выборов депутатов.
Решение принято в ходе селекторного совещания, онлайн подключились и регионы. В состав штаба войдут руководители Минского областного отделения партий, а также всех областных отделений.
Мы проводим активную работу по определению списка кандидатов в депутаты местных Советов и в Палату представителей. О конкретной численности говорить пока еще рано. Мы тщательно отбираем наших активистов, которые будут представлять партию представительных органов. Процент членов партии "Белая Русь" в представительных органах будет высоким. Это наша задача, и мы будем ее решать всеми возможными доступными нам способами. Разумеется, действуя только в правовом поле.
Партия планирует принимать участие во всех направлениях возможной деятельности: по выдвижению членов "Белой Руси" в качестве депутатов разного уровня, а также участию в составе наблюдательных групп и избирательных комиссий.
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