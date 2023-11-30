В Беларуси создали штаб партии "Белая Русь" по подготовке и проведению выборов депутатов в единый день голосования

Мы проводим активную работу по определению списка кандидатов в депутаты местных Советов и в Палату представителей. О конкретной численности говорить пока еще рано. Мы тщательно отбираем наших активистов, которые будут представлять партию представительных органов. Процент членов партии "Белая Русь" в представительных органах будет высоким. Это наша задача, и мы будем ее решать всеми возможными доступными нам способами. Разумеется, действуя только в правовом поле.

Олег Романов, председатель белорусской партии "Белая Русь"