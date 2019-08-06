Буквально через два часа Центризбирком проведет первое заседание по подготовке выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания 7 созыва. Парламентская кампания началась накануне с подписания указов о назначении дат голосования. Итак, выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября, а избрать депутатов нижней палаты парламента предстоит 17 ноября. Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября выдвинуть кандидатов в члены Совета Республики.