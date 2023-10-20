В Беларуси усовершенствован порядок оценки символики, атрибутики и информационной продукции на наличие признаков экстремизма. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.

Постановлением Совета Министров Беларуси от 17 октября 2023 года №688 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь" предусмотрено внесение изменений в ряд постановлений правительства. В частности, изменения коснулись и постановления Совета Министров от 12 октября 2021 года №575 "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма".

Предусматривается создание Минской городской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции на предмет наличия либо отсутствия в них признаков проявления экстремизма по аналогии с соответствующими комиссиями при областных исполнительных комитетах.

Кроме того, усовершенствован порядок проведения оценки символики, атрибутики, информационной продукции на предмет наличия либо отсутствия в них признаков проявления экстремизма. Также определен порядок оценки печатных изданий на предмет наличия либо отсутствия в них информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Беларуси, и порядок рассмотрения жалоб на заключения комиссий.

В документе также отмечается, что расширяется компетенция Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции.