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В Беларуси усовершенствовано законодательство о защите конституционного строя
И решительные меры по защите спокойствия белорусов и оперативный ответ на агрессивные угрозы нашей внутренней безопасности. В Беларуси усовершенствовано законодательство о защите конституционного строя. Президент сегодня подписал указы. Один из документов - продолжение произошедших в этом году изменений по вопросам реагирования, к примеру, на акты терроризма и массовые беспорядки. Он регламентирует работу Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом.
Указ об обеспечении режима чрезвычайного положения
Второй указ об обеспечении режима чрезвычайного положения определяет работу органов управления на случай введения режима ЧП как на территории всей страны, так и отдельного района.
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