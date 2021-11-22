И решительные меры по защите спокойствия белорусов и оперативный ответ на агрессивные угрозы нашей внутренней безопасности. В Беларуси усовершенствовано законодательство о защите конституционного строя. Президент сегодня подписал указы. Один из документов - продолжение произошедших в этом году изменений по вопросам реагирования, к примеру, на акты терроризма и массовые беспорядки. Он регламентирует работу Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом.