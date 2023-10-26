В Беларуси введены дополнительные ограничения для приема и нахождения на дипломатической службе

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 октября подписал Указ № 334, который предусматривает комплексную корректировку Положения о дипломатической службе, утвержденного Указом от 15 мая 2008 года № 276, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В обновленной редакции положения уточняются основные понятия, порядок поступления на дипломатическую службу, ее прохождения и прекращения, вводятся дополнительные ограничения для приема и нахождения на дипломатической службе.

Обновленные нормы учитывают изменение международной обстановки, подходы и поручения Главы государства к организации работы органов дипломатической службы, характер решаемых ею на данном этапе задач.