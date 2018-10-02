В белорусском парламенте сегодня дали старт новому законотворческому сезону

Ежегодно 2 октября депутаты и сенаторы открывают осеннюю сессию. И анонсируют, каких новаций в законах ждать бизнесу и гражданам.

Эта встреча в парламенте проходит при широком участии дипломатов, профильных министров. А это возможность для прессы из первых уст узнать и последние новации экономической политики. О самых важных заявлениях из Дома правительства - Ольга Анищенко.

В портфеле депутатов нынешней осенью более двух десятков законопроектов. Но объективно это число вырастет: за все, что доработают, также будут голосовать до нового года. Среди документов и ожидаемые принципиальные правки (так, 1 января страна должна встретить с новым Налоговым кодексом, там действительно предложено много новаций и для бизнеса, и для граждан), и вполне «народные» законы. Как Трудовой или Жилищный кодексы, которые также требуют заметных корректировок.

Трудовые нормы ожидают подправить уже в ноябре. Изменений более сотни. Но все по принципу: права работников должны быть под защитой, уверяют в профильной комиссии. Гибкий рабочий график, бессрочные трудовые договоры. Говорят, сегодня нужно быть более гибкими. И закон будет соответствовать. При этом, если интересы работника ущемят, вред компенсируют.

Большая ревизия ждет уголовные статьи. Но главным образом - в преломлении к бизнесу, поправляют депутаты. Предприниматель к началу года уже получил весомую поддержку (заработал либеральный пакет документов). Однако важно не только упростить работу, особенно на старте, но и гарантировать: если оступишься - дадут второй шанс, не прибегая к уголовному наказанию.

А в целом дополнительные стимулы для бизнеса пройдут красной нитью в депутатской работе. На это нацеливает и спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко. Подсчитав, четыре десятка документов поддержат линию либерализации, взятую в прошлом году.

По осени не обойти вниманием и бюджет страны. Документ уже передан Президенту, после поступит в парламент. Стандартную практику поясняет Минфин. Прогнозы на будущий год вполне позитивны. Рост экономики на уровне двух процентов. Инфляция - чуть выше пяти. Ключевая ставка Нацбанка, как и сегодня, 10%. Таковы главные финансовые ориентиры - 2019.

А к началу года страна получит нового финансового партнера - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. А с ним - возможность претендовать на выгодную поддержку. В фокусе - энергетика и дороги.

А другой, уже действующий партнер - Европейский банк реконструкции и развития, поможет с модернизацией мостов на всех республиканских трассах. Минтранс принял решение привести в порядок все конструкции, а это три десятка мостов. Уложиться в пятилетку - такие сроки ставит профильный министр.