В белорусской столице пройдет Мюнхенская конференция по безопасности

Взаимодействие по линии Восток-Запад, региональные конфликты, экономическая ситуация в Восточной Европе - это лишь некоторые темы обсуждения в рамках заседания основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Формат встречи в Минске - особый. Он совмещает участие и представителей официальных властей и экспертов. А потому следует ожидать качественную и предметную дискуссию. На пороге официального старта минского заседания Мюнхенской конференции по безопасности - Анатолий Липецкий.

Основная группа Мюнхенской конференции по безопасности - это десятки политиков, экспертов, генераторов мысли. Собрались они в белорусской столице для обсуждения отношений между Востоком и Западом, региональных конфликтов, минского процесса и других важных вопросов. Этот форум - особый. Архитектура безопасности - через призму дискуссий в формате Chatham House, то есть меньше формальностей, а больше реальных идей и доверия.

Мюнхенская конференция по безопасности - крупнейшая в мире платформа для обсуждения проблем международной безопасности. Под эгидой конференции в разных частях мира проводятся и другие мероприятия, из важнейших - встречи Основной группы. Предыдущие проходили в Вашингтоне, Москве, Пекине, Дохе, Нью-Дели, Вене, Тегеране, Аддис-Абебе. И вот теперь - Минск.

Беларусь впервые принимает столь масштабный форум, и она это заслужила, поскольку наша страна доказала способность быть так называемым бридж-билдером, то есть помогать наводить мосты взаимопонимания. А в них современный мир нуждается остро.

Подчеркнуть роль Беларуси стремятся и высокопоставленные гости. Для участия в форуме в Минск прибыл европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. Он встретился с премьер-министром Сергеем Румасом и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Динамичное развитие сотрудничества, сближение, диалог, перспективы, партнерство – все это не просто дипломатический лексикон. Подтверждением реальности позитивных трендов является то, что господин Хан в третий раз приезжает в нашу страну. И, конечно, чиновник его уровня не может не поучаствовать в стартующей дискуссии.

Что делать с пересмотром отдельными государствами концептуальных доктринальных документов в области безопасности и обороны, как грамотно реагировать на наращивание в ряде регионов иностранного военного присутствия, что поможет избежать обострения ситуации в кризисных регионах и появления новых очагов конфликтов? Позиция Беларуси однозначна: при поиске решений амбиции надо оставить в стороне. Всем.