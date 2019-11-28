3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
В Бишкеке Президент Беларуси принимает участие в саммите ОДКБ
В Бишкеке Глава государства принимает участие в саммите ОДКБ.
Саммит ОДКБ в Бишкеке
Лидеры стран - участниц военно-политического блока обсудят самые острые вопросы и перспективные проекты. Президент Беларуси на сессии Совета ОДКБ представит основные предложения нашей страны в области региональной и международной безопасности. Минск также намерен поддержать совместную с ООН программу по борьбе с терроризмом. Поговорят о ситуации в информационной сфере и о таджикско-афганской границе, где тоже все не так спокойно.
Встреча президентов Беларуси и Кыргызстана
Такие саммиты - это еще и площадка для двусторонних встреч, возможность оценить состояние и перспективы отношений между странами. Александр Лукашенко провел переговоры со своим коллегой - главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Наша страна подтверждает готовность развивать сотрудничество. В этом плане есть куда стремиться и в части увеличения взаимной торговли, и в реализации намеченных проектов. За прошлый год товарооборот превысил 130 миллионов долларов. Основа белорусского экспорта - тракторы, лекарства, молочные и мясные продукты. В Кыргызстане действует более полусотни представительств субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий.
В самое ближайшее время Беларусь и Кыргызстан обсудят точки роста своего партнерства. Очередное заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству планируется провести в Минске уже в это воскресенье. Недавно стороны договорились о том, чтобы поднять уровень сопредседателей комиссии до вице-премьеров.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов