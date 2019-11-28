В Бишкеке Президент Беларуси принимает участие в саммите ОДКБ

В Бишкеке Глава государства принимает участие в саммите ОДКБ.





Саммит ОДКБ в Бишкеке

Лидеры стран - участниц военно-политического блока обсудят самые острые вопросы и перспективные проекты. Президент Беларуси на сессии Совета ОДКБ представит основные предложения нашей страны в области региональной и международной безопасности. Минск также намерен поддержать совместную с ООН программу по борьбе с терроризмом. Поговорят о ситуации в информационной сфере и о таджикско-афганской границе, где тоже все не так спокойно.

Встреча президентов Беларуси и Кыргызстана

Такие саммиты - это еще и площадка для двусторонних встреч, возможность оценить состояние и перспективы отношений между странами. Александр Лукашенко провел переговоры со своим коллегой - главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Наша страна подтверждает готовность развивать сотрудничество. В этом плане есть куда стремиться и в части увеличения взаимной торговли, и в реализации намеченных проектов. За прошлый год товарооборот превысил 130 миллионов долларов. Основа белорусского экспорта - тракторы, лекарства, молочные и мясные продукты. В Кыргызстане действует более полусотни представительств субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий.