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В Бишкеке прошло заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ
Участие приняли представители шести стран. Белорусскую делегацию возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания. Владимир Андрейченко поделился итогами работы парламентской делегации. По инициативе Минска и при поддержке стран ОДКБ, был принят ряд резолюций по сотрудничеству в борьбе с торговлей людьми и продажей наркотиков, а также в области продвижения зеленой и цифровой экономики. Владимир Андрейченко также рассказал о новом проекте по стратегическому прогнозированию в сферах науки, технологий и инноваций.
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