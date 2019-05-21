В Бишкеке прошло заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

Участие приняли представители шести стран. Белорусскую делегацию возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания. Владимир Андрейченко поделился итогами работы парламентской делегации. По инициативе Минска и при поддержке стран ОДКБ, был принят ряд резолюций по сотрудничеству в борьбе с торговлей людьми и продажей наркотиков, а также в области продвижения зеленой и цифровой экономики. Владимир Андрейченко также рассказал о новом проекте по стратегическому прогнозированию в сферах науки, технологий и инноваций.