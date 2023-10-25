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В Бишкеке запланированы сразу три заседания - по линии ШОС, СНГ и ЕАЭС. Делегация Беларуси вылетает в Кыргызстан
Развитие объединений на десятки лет вперед! Делегация правительства Беларуси во главе с премьер-министром сегодня с рабочим визитом вылетает в Кыргызстан. Бишкек уже завтра принимает сразу три интеграционных заседания - это Совет глав правительств ШОС, СНГ и Межправсовет ЕАЭС. Запланированы и двусторонние встречи, сегодня вечером - с премьер-министром Узбекистана. Среди главных тем переговоров 26 октября - международная повестка и консолидация в рамках этих объединений, а также новые кооперационные проекты и их финансирование, стратегия развития Евразийского союза до 2030 и 2045 годов. Кроме того, обсудят доклады о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.
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