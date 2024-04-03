В Брестской области избрали 52 делегата на ВНС от местных советов депутатов

Критерий один и от же - максимально люди, которые внесли свой вклад в развитие Брестчины, узнаваемые, авторитетные, которые могут выполнить и справиться с теми задачами, которые, безусловно, очень серьезные - исходя из полномочий ВНС. Их решения будут очень значимыми. Это уже Конституционный орган госуправления. К этому мы шли.

Сергей Калиновский, член Центральной избирательной комиссии Беларуси