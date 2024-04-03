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В Брестской области избрали 52 делегата на ВНС от местных советов депутатов
В Беларуси продолжается выдвижение делегатов от местных советов депутатов на Всебелорусское народное собрание. В Брестской области избрали 52 человека. В основном это люди из образования, сельского хозяйства, промышленности. Самому молодому - 18 лет. К выбору подошли ответственно. Ведь Всебелорусское народное собрание будет утверждать важнейшие документы, касающиеся жизни нашей страны.
Критерий один и от же - максимально люди, которые внесли свой вклад в развитие Брестчины, узнаваемые, авторитетные, которые могут выполнить и справиться с теми задачами, которые, безусловно, очень серьезные - исходя из полномочий ВНС. Их решения будут очень значимыми. Это уже Конституционный орган госуправления. К этому мы шли.
Как педагог с 30-летним стажем, знаю проблемы образования изнутри. И, конечно, приложу все усилия для того, чтобы качество образования на всех уровнях улучшать. Для меня, как мамы 2 сыновей и бабушки, близка политика государства по поддержке молодых семей и молодых специалистов. Однако приоритетными направлениями я считаю сейчас патриотическое воспитание молодежи, сохранение национальных ценностей нашей страны.
Как кандидат, чувствую и честь, и ответственность в решении краеугольных задач и знаковых вопросов. Такие, как утверждение концепции национальной безопасности, военной доктрины Республики Беларусь. Безусловно, вторя позиции нашего Президента, сегодня необходимо формировать боязного соседства, но при этом обеспечивать национальные интересы. Интересы нашего государства на госгранице и в пограничном пространстве.
Окончательно состав народного вече определят до 10 апреля.
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