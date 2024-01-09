В чем же причина хаоса и бесконечных протестов в райских европейских садах - комментарий Марии Петрашко

Хаос и бесконечные протесты - это новые реалии Запада. В чем же причина беспорядков в райских европейских садах? Авторский комментарий Марии Петрашко прямо сейчас.

Рождественская пора прекрасное время. Гуляния, колядки. Вот и в Европе тоже не скучают - там, правда, свои колядки…

Конкретно в Германии в эти дни "колядуют" и транспортники, и работники водного транспорта (в Северном Рейне-Вестфалии). Баржи заблокировали Миттелландский канал в Миндене. Но эффектнее всего, конечно, крупные акции протестов фермеров. Чем же недовольны в райском саду, что решили его удобрить так обильно?

Ух ты! В цитадели демократии и свободы слова замачивают о проблемах? Кстати, по итогам 2023-го Украина - один из крупнейших поставщиков сельхозпродукции в Евросоюз. Киев поставил в ЕС (в январе - сентябре 2023 года) сельхозпродукции на почти 8,75 млрд евро - это на 891 млн евро больше аналогичного периода 2022-го! В то время как немецкие и иные европейские фермеры разоряются - их продукция гниет, ведь она дороже, т.к. с европейских фермеров, в отличие от украинских, обложили всевозможными налогами.

Это еще что, в Германии поднимут налоги на отопление и топливо из-за недостатка бюджета, отменены налоговые льготы на дизель, который заметно подорожал, что сказалось на сельском хозяйстве и ценах на продукты, сюда же налог на автотранспорт - это стало последней каплей в терпении немцев.





"Мы здесь потому, что хотим выступить против повышения налогов. Против несправедливых налогов, - говорит представитель свободных фермеров Рейхард Юнг. - Мы так же хотим продемонстрировать изменения направления сельскохозяйственной политики. То, как дела шли в последние 5-7 лет, не может продолжаться. Нам нужна политика, которая снова поместит фермерскую профессию в центр общества и признает, что наша профессия имеет право на существование".

Немецкие власти будто в бункере с Зеленским сидят, они не просто не слышат немцев, но и делают прямо-таки назло. Предложили поднять подоходный налог - все для помощи Киеву.

На данный момент Германия оплачивает половину всей помощи Евросоюза Украине. Мы принимаем на себя ответственность, потому что знаем, что поставлено на карту. Кристиан Линднер, министр финансов Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в федеральный бюджет Германии на 2024 год заложено 8 млрд евро военной и финансовой помощи Украине. Но в самом госбюджете ФРГ - дефицит в 60 млрд евро. Конституционный суд страны даже запретил всем ведомствам и министерствам брать на себя финансовые обязательства. Бюджет Германии заморожен. И еще раз финансовую помощь бундестаг выделяет не Германии, а Украине.

Стоит ли удивляться такой реакции немцев. Простые жители Германии Шольца освистали, назвали преступником и предателем и потребовали убираться вон.

Что остается Шольцу после такого позора… разве что признать свои ошибки, как это сделал Филипп Киркоров: " В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь".