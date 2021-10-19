В чьих интересах действует Нуланд и почему Украина не оценила ее визит в Россию

Готовят ли США новое печенье для революции? Что означает приезд Виктории Нуланд в Россию, и почему 35 лет назад мы уже видели нечто подобное? Кто является архитектором внешней политики Вашингтона? И как от этого зависит наша с вами реальность? Ответы на все эти вопросы - в очередном выпуске "Понятной политики".

Архивные кадры 1986 года на минувшей неделе вновь стали актуальными. Тогда, 11 октября, в Рейкьявике встретились лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Переговоры после назовут поворотной точкой в холодной войне.

Спустя 35 лет заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - та самая дама с печенькой - прилетела в Москву "налаживать конструктивный диалог". Фраза про налаживание диалога, кстати, тоже из советской эпохи.

Эти события заставили нас задуматься об истории взаимоотношений двух центров силы. Путь от ненависти к любви и снова ненависти. Путь не только холодных войн, но и холодных расчетов. Путь, от которого зависит и наша с вами реальность. В "Понятной политике", как всегда, только факты. А выводы делать вам.

Виктория Нуланд в Москве - совпадение ли это?

Для начала - короткий портрет Виктории Нуланд. Ее называют специалистом по постсоветским странам. Излюбленная стратегия - создание хаоса для последующего управления им.

В декабре 2013 года Нуланд вместе с американском послом раздавала на Майдане в Киеве печенье и сэндвичи, а протестующие дружно скандировали "благослови вас бог". Совсем скоро здесь же, в центре украинской столицы, начались расстрелы и кровопролитие…

А уже в феврале украинцы увидят, что стоит за этой улыбкой. В сеть сольют телефонный разговор Нуланд с тем самым американским послом, озаглавив его "марионетки Запада". Кого из оппозиционных лидеров поддержать, а кому лучше подойдет премьерское кресло - вот, если коротко, суть беседы. При этом европейских партнеров Нуланд нелитературно и грубо пошлет… ну, скажем так, к черту.

Опровергать подлинность этой записи Вашингтон не стал, а Нуланд перед ЕС пришлось извиняться. Кто извинится перед самой Украиной за то, что произошло - до сих пор не понятно.

После посещения Киева Виктория Нуланд стала героем мемов и получила известность на всем постсоветском пространстве. Следующие 1,5 года она активно посещала Украину, Молдову и Грузию, твердо настаивая на ужесточении антироссийских санкций. Нуланд - персонаж опытный и крайне серьезный. Только дипломатической службы за ее плечами 30 лет.

Госпожа Нуланд - человек достаточно суровый. И с ее точки зрения интересы Москвы должны ограничиваться Московской областью. Но это ее личная точка зрения. Как дипломат, как государственный деятель, она готова признать, что интересы Москвы должны ограничиваться интересами России. Любой выход на 15 см в сторону за пределы той границы, которую Россия получила в 1991 году, госпожа Нуланд воспринимать не хочет. Николай Межевич, профессор кафедры факультета международных отношений СПбГУ

В команде Трампа ей не нашлось места, при Байдене она вновь вернулась в большую политику. Портфолио супер серьезное. Виктория Нуланд работала при пяти президентах США и девяти госсекретарях. Номером три в американской внешней политике она стала весной этого года по инициативе американского лидера.

Видеоверсию этого выпуска "Понятной политики" можно посмотреть здесь



В сообщении пресс-службы президента США емкую характеристику Виктории Нуланд получилось уместить всего в одну строчку.





Эксперты отмечают, что Нуландбудет играть ключевую роль в политике США в Евразии. Но с какими мыслями архитектор внешней политики вернулась на авансцену? Для этого достаточно взглянуть на ее, по сути, программную статью в престижном для американского бомонда журнале Foreign Affairs. Чего стоит лишь название.







Дальше про российские атаки на демократию, развал в экономике и прочие вещи. Словом, ни России, ни нам ничего хорошего ждать не стоит. Похоже, идеи и инструменты еще эпохи Барака Обамы: экспорт демократии, создание хаоса, дирижерство и кукловодство. Все, что не получилось завершить в 2016-м, готовы доделать сейчас. После небольшого перерыва и с новыми силами. По всему миру.

В последние годы наша дипломатия делала недостаточно. Так что, я надеюсь, мы можем сыграть более важную роль. Сомневаюсь, что это буду лично я, но народ Беларуси заслуживает поддержки. Поддерживать народ Нуланд решила санкциями, о введении которых заявляла публично, а еще публично лгала - как всегда, без единого доказательства. Вот что говорила Виктория Нуланд о Беларуси в ноябре 2020 года, за пару месяцев до публичного предложения ей высокой должности





Если бы европейские дипломаты не сбегали досрочно с пресс-конференций с участием Романа Протасевича, у них было бы больше шансов и оценить его внешний вид, и передать за океан более достоверную информацию.

Вот такой персонаж посетил накануне Москву. Виктория Нуланд вылила столько негатива на Кремль за последние годы, что даже попала в запретные списки на въезд. Ради визита применили редкую практику в дипломатии. Из того самого списка представителя Белого дома убрали. Взамен Вашингтон снял санкции с нескольких российских дипломатов - и те смогли вернуться в США.





Что изменилось после встречи Горбачева и Рейгана в Рейкьявике в 1986 году

Политический кондитер Нуланд - яркий маячок со стороны Байдена. Даже агрессивная Демократическая партия понимает: странам нужна разрядка. Отношения такими плохими не были со времен как раз той встречи в Рейкьявике 35 лет назад.

Факт 11 октября 1986 года в столице Исландии лидеры СССР и США встретились, чтобы положить конец гонке вооружений. Тогда Горбачев и Рейган договорились о сокращении на 50 % стратегического наступательного вооружения, а также о ликвидации ракет малой и средней дальности - все это, конечно, были ядерные боеголовки.

Очевидцы той встречи утверждают: "Это были либо американские эмоциональные горки, либо русская рулетка - часами лидеры спорили и доходили порой до открытых угроз". И все-таки договорились.





И вдруг в одночасье Советский Союз из "империи зла" (как его назвал в знаменитой речи Рональд Рейган) превратился в предмет обожания западной культуры. Горбачев стал ласковым Gorby. Про него пели песни. А образ крепкого стального советского человека закрепил Арнольд Шварценеггер, сыграв русского милиционера в фильме Уолтера Хилла "Красная жара".

Конечно и сейчас про "русского медведя" американцы сочиняют куплеты. Но возвращаясь к визиту Нуланд очевидно, что значения уровня Рейкьявика ждать абсолютно не стоит. Скорее, легкое прощупывание.

Цель Вашингтона - тонкий намек, мол, мы, конечно, в Украину лезть не хотим по самую шею, но и вы не трогайте Донбасс, подумайте насчет Крыма. Российские эксперты оценили это однозначно - "торговля воздухом".

Что они [США] предложили? Что они дали? Украине, которая полностью им поверила, за 7 лет они что-нибудь дали? Как они трансформировали Украину? Как это привело к росту ВВП, улучшению жилья, построению демократического общества? Но украинцы же им поверили. Они полностью им отдались. Хорошо. Что они дали Афганистану? За 20 лет тоже никакого результата. Что они дали Европе? В последнее время, кроме уничижения европейского бизнеса и введения разнообразных санкций, они им ничего не дали… Таким же воздухом оказались обещания США в 1980-е годы. Сам Михаила Горбачев уверен, что Рейкьявик - победа СССР. Проигрыш - то, что было дальше.

Владимир Соловьев, тележурналист (Россия)







Пока Горбачева обласкивали на Западе, в Стране Советов были дефицит, национальные конфликты. Объединились две Германии.

Смещая с поста в 1991 году, Горбачева обвинят в сговоре с американскими спецслужбами, мол, целенаправленно, да еще за Нобелевскую премию мира, развалил огромную страну. Более того, все договоренности с США оказались тем же воздухом. Как Вашингтон плюет на договоренности, мы рассказывали не раз.

Факт В последние годы существования СССР была ликвидирована организация стран Варшавского договора. Это был военный блок, который находился на противоположной НАТО чаше весов. Во время расформирования этого блока Вашингтон взял на себя обязательство не расширять Североатлантический альянс на восток. Обещание продержалось всего 8 лет.





"Здрада" Нуланд - из-за чего Украина обиделась на США и причем здесь Россия

Приезд Виктории Нуланд в прессе наделал немало шума. Ведь в этот же день в Киеве проходил саммит Украина - ЕС. И украинское правительство осталось недовольно, что "кормилица" приехала разговаривать к агрессору, а не к своему "детищу".



В Вашингтоне зреет понимание того, что блестящие позиции в Киеве не гарантируют управляемости процессов на украинской границе. Проще говоря, Киев может втянуть США в конфликт не исходя из американских интересов, а исходя из интересов текущей власти в Киеве. Николай Межевич, профессор кафедры факультета международных отношений СПбГУ

Более того, госпожа Нуланд допустила настоящую "зраду" - подтвердила, что позиция США по Донбассу такая же, как и у России: "автономия региона". И в целом эксперты видят здесь не только "торговлю воздухом", а попытку вбить клин между Москвой и Пекином. Потому что Вашингтон понимает: страны идут к военному союзу. А такие карты крыть нечем.



По словам российского политолога Федора Лукьянова, эскалация Белому дому совершенно не нужна, поскольку вся деятельность предшествующих месяцев показывает: администрация четко определилась с приоритетами. "Приоритетом номер один, кратно превосходящим по значимости все остальное, является сдерживание Китая, - отметил он. - Американо-китайские отношения устойчиво ухудшаются, напряженность, по крайней мере интенсивность конфликтности, растет… Соответственно, вся стратегия, по сути, отсчитывается теперь от этой темы".

То есть все внимание пока на Китай. А другим "друзьям" пока можно и улыбнуться, чтобы не натворили чего и не подкинули лишней головной боли. Цепкая и расчетливая стратегия.



Вот что пишет аналитический портал "Евразия. Эксперт":



Хотели перезагрузку, а получилась "перегрузка"

Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно - это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решений. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. Вновь обратимся к истории. Следующий примечательный отрезок отношений Москвы и Вашингтона - знаменитая речь Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году

И тогда же со своей "дружбой" прилетели американцы. Да, та самая Хиллари Клинтон прибыла в Женеву на встречу с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Тот случай до сих пор вспоминают как дипломатический прокол.

На той встрече Хиллари Клинтон очень долго говорила о том, что отношения зашли в тупик и странам нужна перезагрузка. В качестве жеста доброй воли политик вручила коллеге пластиковую кнопку. Вот только вместо "перезагрузка" там было написано "перегрузка". С тех пор всякие разговоры о возобновлении дружественных отношений несостоятельны.

Такая некомпетентность с "загрузкой" и "перегрузкой" показывает отношение в целом - отношение дипломатического корпуса, главы американской дипломатии к своим российским коллегам. То естьабы-кабы подготовились и приехали. И, разумеется, приехали не налаживать мирные отношения, не налаживать вообще отношения между двумя сторонами. Приехали, когда, извиняюсь, приперло. Стив Самарин, политолог (США)