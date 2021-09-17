В Душанбе проходит саммит ШОС - участие в заседании принимает Александр Лукашенко

В Душанбе сегодня саммит Шанхайской организации сотрудничества. Участие в заседании совета глав государств объединения принимает наш Президент.Нынешний саммит - юбилейный: 20 лет со дня основания организации, которая началась с "пятерки".



Сегодня в составе 8 участников: Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, а также присоединившиеся в 2017 году Индия и Пакистан.



Беларусь получила статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества в 2015-м. Помимо нас, среди наблюдателей еще Афганистан, Иран и Монголия. На первом плане - безопасность и поддержание мира в регионе. Все большее значение страны придают развитию экономического сотрудничества. Темпы роста экономик стран Шанхайской организации сотрудничества, их военные потенциалы - а среди членов 4 ядерные державы - без лишних слов говорят о перспективности объединения.





