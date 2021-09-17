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В Душанбе проходит саммит ШОС - участие в заседании принимает Александр Лукашенко
Факт
В Душанбе сегодня саммит Шанхайской организации сотрудничества. Участие в заседании совета глав государств объединения принимает наш Президент.Нынешний саммит - юбилейный: 20 лет со дня основания организации, которая началась с "пятерки".
Сегодня в составе 8 участников: Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, а также присоединившиеся в 2017 году Индия и Пакистан.
Беларусь получила статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества в 2015-м. Помимо нас, среди наблюдателей еще Афганистан, Иран и Монголия. На первом плане - безопасность и поддержание мира в регионе. Все большее значение страны придают развитию экономического сотрудничества. Темпы роста экономик стран Шанхайской организации сотрудничества, их военные потенциалы - а среди членов 4 ядерные державы - без лишних слов говорят о перспективности объединения.
Юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества в Таджикистане
Общая стабильность, обстановка в Афганистане, преодоление последствий пандемии - вот, пожалуй, главные темы, которые в своих выступлениях затрагивает каждый из лидеров. Констатируют дефицит доверия, беспокоят вопросы безопасности и возможная радикализация в регионе из-за афганской ситуации. Все заинтересованы в ее урегулировании. В этой связи говорят и о важности антитеррора, и о контроле миграционных потоков. Что касается экономического развития, то здесь акцент на цифровизацию. Будут развивать и противоэпидемическое взаимодействие.
А. Лукашенко: Наступает время исторического теста для Шанхайской организации сотрудничества
Сотрудничество на этой площадке открывает для Беларуси большие перспективы не только в политике, но и в торговле. Выступая на форуме, наш Президент подчеркнул, что наступает время исторического теста для Шанхайской организации сотрудничества.
Всего к рассмотрению на заседании подготовлено более 40 документов. По итогам ожидается запуск процедуры приема Ирана в качестве полноправного государства - члена Шанхайской организации сотрудничества и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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