В Душанбе проходит заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ

Нашу страну на саммите представил глава внешнеполитического ведомства. В своем заявлении Владимир Макей сделал акцент на экономическом сотрудничестве, безопасности и устойчивом развитии. Министр проинформировал коллег по Содружеству о предстоящих в Минске представительных международных конференциях, которые связаны с тематикой безопасности. Среди ключевых тем звучала концепция дальнейшего развития СНГ.