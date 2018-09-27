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В Душанбе проходит заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ

Нашу страну на саммите представил глава внешнеполитического ведомства. В своем заявлении Владимир Макей сделал акцент на экономическом сотрудничестве, безопасности и устойчивом развитии. Министр проинформировал коллег по Содружеству о предстоящих в Минске представительных международных конференциях, которые связаны с тематикой безопасности. Среди ключевых тем звучала концепция дальнейшего развития СНГ.

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Участники рассмотрели вопросы, охватывающие основные направления сотрудничества в организации. Ряд документов будет внесен завтра на рассмотрение глав государств. В их числе - проект конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

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