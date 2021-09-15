В Душанбе прошла встреча президентов Беларуси и Таджикистана

Это действительно организация, которая занимается обеспечением безопасности, и нужно понимать, что в большинстве достижений антитеррористической борьбы мы просто ничего не узнаем в силе специфики закрытости характера террористической войны. Так что, наверное, достижения есть. Организация потихоньку набирает авторитет, и, естественно, Афганистан является главным вызовом. Это проблема, это резкое изменение баланса в регионе. Это касается и Китая, и России, а главные участники - это Россия и Китай. Это касается Пакистана, который сотрудничает с ШОС, так что будет о чем поговорить, будут решения или подходы, которые можно зафиксировать.

Михаил Делягин, политолог, директор Института проблем глобализации (Россия)