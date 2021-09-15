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В Душанбе прошла встреча президентов Беларуси и Таджикистана
Развитие двустороннего сотрудничества, военно-политическая обстановка в регионе и ключевые темы предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС. В Душанбе прошла встреча президентов Беларуси и Таджикистана.
Таджикский лидер принимал белорусского коллегу в своем знаменитом резном кабинете во Дворце Нации. Впервые эти интерьеры Эмомали Рахмон продемонстрировал Александру Лукашенко в сентябре 2018 года. Они украшены искусной деревянной резьбой ручной работы в национальном стиле. За столом переговоров - лидеры близких народов и государств. Теплая встреча давних друзей.
Еще одну встречу с руководством Таджикистана Президент Беларуси провел сразу же по прилете в Душанбе: в аэропорту Александр Лукашенко побеседовал со встречавшим его премьер-министром страны Кохиром Расулзодой. (Все это - сверка часов перед днем большой политики). В столице Таджикистана 15-17 сентября пройдут сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. На саммите обсудят проблемы международной и региональной безопасности и их влияние на безопасность государств ОДКБ. Одним из самых важных вопросов станет ситуация в Афганистане.Шанхайская организация сотрудничества в нынешнем году отметила свое 20-летие и заседание глав государств в Душанбе - юбилейное. Беларусь получила статус наблюдателя в ШОС в 2015 году. Сегодня перед организацией - самые серьезные вызовы.
Это действительно организация, которая занимается обеспечением безопасности, и нужно понимать, что в большинстве достижений антитеррористической борьбы мы просто ничего не узнаем в силе специфики закрытости характера террористической войны. Так что, наверное, достижения есть. Организация потихоньку набирает авторитет, и, естественно, Афганистан является главным вызовом. Это проблема, это резкое изменение баланса в регионе. Это касается и Китая, и России, а главные участники - это Россия и Китай. Это касается Пакистана, который сотрудничает с ШОС, так что будет о чем поговорить, будут решения или подходы, которые можно зафиксировать.
В Таджикистане также запланирована совместная встреча лидеров Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ, на которой будут обсуждены ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионе. Мероприятие пройдет по инициативе главы белорусского государства.
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