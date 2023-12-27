3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
В Экваториальной Гвинее до 1 августа откроют Посольство Беларуси
Открытие Посольства Республики Беларусь в Республике Экваториальная Гвинея запланировано до 1 августа 2024 года в соответствии с постановлением Совета Министров от 22 декабря №930, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет mlyn.by.
Министерству финансов поручено финансировать расходы на открытие и содержание посольства Беларуси в Экваториальной Гвинее в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений за рубежом.
Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Зимбабве для Беларуси - своеобразные ворота в Африку
Эксперт: В вопросе экологической безопасности необходима консолидация всего мирового сообщества
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
В мире
Все
Вучич предрек уход американского СПГ с рынка ЕС и очереди за российским газом
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Генсек НАТО выступил за продолжение войны в Украине
Трамп сделал несколько назначений в свою новую администрацию: какая должность будет у Илона Маска?
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ