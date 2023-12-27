В Экваториальной Гвинее до 1 августа откроют Посольство Беларуси

Открытие Посольства Республики Беларусь в Республике Экваториальная Гвинея запланировано до 1 августа 2024 года в соответствии с постановлением Совета Министров от 22 декабря №930, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет mlyn.by.

Министерству финансов поручено финансировать расходы на открытие и содержание посольства Беларуси в Экваториальной Гвинее в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений за рубежом.

Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.