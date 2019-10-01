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В Ереване пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета
Об интеграции сегодня будут говорить в Ереване
В армянской столице пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Участие в нем примет и Александр Лукашенко. Накануне наш Президент прибыл в Армению с рабочим визитом и провел переговоры с премьер-министром этой страны. Повестка встречи лидеров стран ЕАЭС включает полтора десятка вопросов. Что будут обсуждать, знает Наталья Бреус.
Тепло закавказская республика принимает лидеров ЕАЭС
Нынешний период в Армении называют золотой осенью, хотя их осень на нашу не похожа - здесь по-летнему тепло. Тепло закавказская республика принимает лидеров ЕАЭС. Рассчитывают, что встреча запомнится, а клуб друзей пополнится новым партнером - ожидается, что сегодня между Сингапуром и ЕАЭС будет подписано соглашение о свободной торговле, в рамках которого евразийская “пятерка” и “город льва” постепенно обнулят таможенные пошлины. Среди вип-гостей на саммите будет президент Ирана Хасан Роухани и Игорь Додон - Молдова в Союзе имеет статус наблюдателя. Участники видят в евразийском объединении большие перспективы, но продвигаться по интеграционном треку непросто.
С рабочим визитом в Ереван накануне прибыл и наш Президент. По прилете Глава государства отправился на переговоры с премьер-министром Армении. Минск и Ереван выстраивать отношения и впредь.
А. Лукашенко провел переговоры с премьер-министром Армении
Сегодня Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах. Повестка дня включает около полутора десятков вопросов. Лидеры рассмотрят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами.
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