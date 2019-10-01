В Ереване пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета

В армянской столице пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Участие в нем примет и Александр Лукашенко. Накануне наш Президент прибыл в Армению с рабочим визитом и провел переговоры с премьер-министром этой страны. Повестка встречи лидеров стран ЕАЭС включает полтора десятка вопросов. Что будут обсуждать, знает Наталья Бреус.

Нынешний период в Армении называют золотой осенью, хотя их осень на нашу не похожа - здесь по-летнему тепло. Тепло закавказская республика принимает лидеров ЕАЭС. Рассчитывают, что встреча запомнится, а клуб друзей пополнится новым партнером - ожидается, что сегодня между Сингапуром и ЕАЭС будет подписано соглашение о свободной торговле, в рамках которого евразийская “пятерка” и “город льва” постепенно обнулят таможенные пошлины. Среди вип-гостей на саммите будет президент Ирана Хасан Роухани и Игорь Додон - Молдова в Союзе имеет статус наблюдателя. Участники видят в евразийском объединении большие перспективы, но продвигаться по интеграционном треку непросто.

С рабочим визитом в Ереван накануне прибыл и наш Президент. По прилете Глава государства отправился на переговоры с премьер-министром Армении. Минск и Ереван выстраивать отношения и впредь.