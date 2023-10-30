В Европе бесконтрольность служит толчком к новому витку гонки вооружений - Хренин

На 10-м Пекинском форуме по вопросам безопасности "Сяньшань" министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что ускоряющаяся милитаризация планеты повышает вероятность полномасштабных конфликтов во всех регионах мира. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Мы становимся свидетелями разрушения системы международных отношений, основанной на международном праве. В первую очередь, идет демонтаж создававшихся десятилетиями механизмов контроля над вооружениями и поддержания стабильности. И если раньше система договоров обеспечивала баланс сил на минимальном уровне оборонной достаточности, то сегодня уже ничто не сдерживает государства от реализации их агрессивных планов", - сказал Виктор Хренин.

Как отметил министр обороны, в Европе бесконтрольность служит толчком к новому витку гонки вооружений. "Не случайно сегодня видна тенденция по наращиванию государствами военных бюджетов, закупке наступательных вооружений для своих армий, увеличению численности войск, проведению бесконечных учений у границ оппонентов. В целом ускоряющаяся милитаризация планеты повышает вероятность развязывания полномасштабных военных конфликтов во всех регионах мира", - подчеркнул глава военного ведомства.

Кроме того, обратил внимание Виктор Хренин, наметилась опасная тенденция, когда для противодействия своим конкурентам на международной арене возрождаются старые союзы государств, формируются новые военно-политические блоки, а также расширяются функции существующих региональных альянсов. В качестве примера он привел НАТО и выразил мнение, что даже на территории Европы эффективность данного альянса под большим вопросом. "Неслучайно в прессе регулярно появляется информация о возникающих проблемах с поддержкой Украины", - констатировал министр обороны.