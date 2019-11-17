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В информационном центре прошла первая пресс-конференция главы ЦИК Лидии Ермошиной
Голосование в Беларуси длится три часа. И в информационном центре уже прошла первая пресс-конференция главы Центризбиркома Лидии Ермошиной.
Во Дворце Республики работает Алексей Волков. Он снова на связи со студией (прямое включение). Инфоцентр с каждой минутой наполняется людьми и событиями. Состоялось и то, чего мы ждали уже несколько часов, а именно пресс-конференция главы Центризбиркома Лидии Ермошиной. Конечно, обошлось без откровений, все-таки день выборов в разгаре, но общую картину Лидия Михайловна обрисовала. Давайте послушаем (видео).
К слову, сама глава ЦИК по традиции проголосовала досрочно в минувший четверг. Если говорить о, скажем так, рекордах, то эти парламентские выборы собрали самое большое число международных наблюдателей за 10 лет - более тысячи. Многие из них также приехали в инфоцентр, как и эксперты. Мы смогли перехватить несколько человек на такие флеш-интервью. И вот что они нам сказали (видео).
Пока что это самое главное и важное, что у нас произошло. Напомню, что каждые два часа Лидия Ермошина будет обновлять в рамках пресс-конференции информацию и ходе голосования. Я тоже не буду сидеть в гордом одиночестве долго. Воспользуюсь моментом и анонсирую гостя на следующий выпуск новостей. Уже в 12 мой монолог разбавит экспертное мнение от наблюдателя из России.
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