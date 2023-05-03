В июле в Минске пройдет координационный совет ОДКБ по биобезопасности

В июле в Минске пройдет заседание координационного совета ОДКБ по вопросам биологической безопасности, пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Вопросы обеспечения биологической безопасности в последние годы приобрели особую актуальность в международной повестке, потому что из проблематики международной биологической безопасности усилиями в первую очередь Вашингтона она превратилась в проблему биологической опасности. С учетом этого государства - члены ОДКБ приняли решение о закреплении данной проблематики в качестве одного из направлений союзнического взаимодействия. "В развитие указанной договоренности 28 апреля президент России подписал закон о ратификации протокола о внесении соответствующих изменений в Устав ОДКБ. Кроме того, в прошлом году при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ был учрежден координационный совет уполномоченных органов государств - членов организации, которые курируют весь спектр вопросов биобезопасности. Его первое заседание состоялось 15 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге, а очередная встреча запланирована в Минске в июле текущего года", - сказала Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Россия настроена на развитие углубленного сотрудничества в рамках ОДКБ в сфере биобезопасности и готова всемерно содействовать эффективному функционированию новой структуры. "Приоритетное внимание к вопросам биобезопасности в рамках ОДКБ обусловлено, среди прочего, конечно, множащимися фактами крайне опасной и неконтролируемой военно-биологической активности США в различных регионах мира, в том числе на постсоветском пространстве. Деятельность США вызывает серьезные вопросы с точки зрения выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - заявила Мария Захарова. При этом она напомнила, что специальная военная операция вскрыла огромное количество новых фактов военно-биологической деятельности Пентагона и других ведомств США в Украине.

"Прикрываясь оказанием санитарно-эпидемиологической помощи, Пентагон поставил на поток строительство, модернизацию биолабораторий в других странах, один из объектов его интересов - республики бывшего Советского Союза. В виду блокирования Вашингтоном с 2001 года разработки юридически обязывающего протокола Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, проконтролировать порядок и степень вовлеченности этих объектов в закрытые исследовательские программы, которые реализуются по военной линии, просто не представляется возможным", - констатировала представитель МИД РФ.