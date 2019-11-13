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В Канаде досрочно голосуют граждане Беларуси

На избирательном участке, который находится в посольстве Беларуси в Канаде, прошел первый день досрочного голосования. Граждане нашей страны, которые проживают в этой североамериканской стране, принимают участие в парламентских выборах. Каждый проголосовавший получит в подарок небольшой сувенир из Беларуси. Напомним, основной день голосования назначен на 17 ноября.

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