В Канаде досрочно голосуют граждане Беларуси

На избирательном участке, который находится в посольстве Беларуси в Канаде, прошел первый день досрочного голосования. Граждане нашей страны, которые проживают в этой североамериканской стране, принимают участие в парламентских выборах. Каждый проголосовавший получит в подарок небольшой сувенир из Беларуси. Напомним, основной день голосования назначен на 17 ноября.



