Кооперация в машиностроении и совместные предприятия - Беларусь и Казахстан активизируют сотрудничество

Беларусь и Казахстан активизируют сотрудничество. О кооперации в машиностроении и совместных предприятиях, строительстве ферм по белорусской технологии и открытии торговых домов говорят в эти днив Нур-Султане. С трехдневным визитом там находится правительственная делегация во главе с премьер-министром Романом Головченко.