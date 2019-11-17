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В Казахстане выборы проходят в новом посольстве

С нами на связи председатель участковой избирательной комиссии в Нур-Султане (по телефону). Напомним, белорусы, проживающие в Казахстане, голосуют сегодня на трех избирательных участках - в Нур-Султане, Алматы и Караганде.

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