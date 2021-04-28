В Казани состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России

Евразийская интеграция и двухсторонние отношения. В Казани в эти дни проходит диалог на уровне премьеров Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Татарстан принимает Межправительственный совет Евразийского экономического союза.

Форум стартует завтра. В центре внимания - экономика объединения, торговля на равных, обеспечение внутренних рынков всей необходимой продукцией в это пандемийное время, а также промышленная кооперация на 5 лет вперед. Некоторые подходы в двухстороннем сотрудничестве обсудили уже сегодня во время встреч белорусской правительственной делегации.

Подробности переговоров - у корреспондента Светланы Лукьянюк.

Казань принимает в эти дни руководителей правительств стран "пятерки" ЕАЭС. А накануне большого разговора в узком и расширенном формате Межправсовета диалог о практических шагах евразийской интеграции. Конечно, гостям показывают лучшее в различных сферах - достижения современной промышленности - в международном выставочном центре "Казань Экспо". Точки соприкосновения, которые могут стать совместным продуктом, а еще экспорт-импорт - все это обсуждали во время осмотра экспозиции.





Цифровые технологии, медицинские разработки, а также образцы нашего конкурента - КамАЗ: пассажирские автобусы и спецтранспорт. Татарстан славится машиностроением, а кооперация с белорусами дает хороший результат. В этих коммунальных авто наши моторы. Надежность проверена почти двумя десятилетиями.

Это особая экономическая зона "Алабуга". Ей больше пятнадцати лет, и за это время она стала самой успешной в России территорией, притягательной для инвестиций и где преференции для бизнеса дают результат. Сегодня здесь почти шесть десятков компаний, и все они лидеры в своей отрасли. Среди них и белорусское научно-производственное предприятие "СМИТ" - завод по производству изолированых пенополиуретановых труб. Они нужны и для теплотрасс, и для нефтяной промышленности. Вообще "Алабуга" как раз и заточена на машиностроение, нефтехимию и полимерную продукцию. В этом сильна и Беларусь. Так что обсудить общие подходы к формированию таких особых экономических кластеров и поделиться опытом (у нас ведь тоже есть и свободные экономические зоны, и ПВТ, и "Великий камень") - об этом сегодня говорили здесь с белорусским премьером.





Кооперация как раз лучший пример и индикатор успешности совместных проектов. Тракторы "Беларус" собирают и продают здесь, в Татарстане, уже не первый год. И гарантируют еще и сервисное обслуживание. Рост продаж в прошлом году плюс 30 % к 2019, а в этом за квартал плюс 6,5 %. 1100 новеньких "Беларусов" разъехались по всем полям республики.

Но не только тракторы в копилке партнерских связей Беларуси и Татарстана. Здесь собирают и наши лифты, есть дилерская сеть МАЗа, "Амкодора", Гомсельмаша, представительства мебельных компаний и фирменные магазины легпрома. За два месяца года мы наторговали почти на 175 миллионов долларов и рост к прошлогоднему периоду за 80 %. Да, пандемия в 2020 сказалась негативно. Сейчас набираем темп, но больше покупаем, чем продаем. А предложить есть что. Поэтому время обсудить стратегию на год и дальше.

Из договоренностей по итогам: на базе МТЗ Татарстан будет выпускать комплектующие и собирать еще и коммунальную, и дорожную технику. Беспилотники и электротранспорт тоже будут создавать вместе МАЗ и КамАЗ. Также мы готовы обновить и пассажирский парк городов республики, предлагаем новые модели на газомоторном топливе. А для АПК комбайны и совместные разработки в селекции.

Все это будет двигать и региональное сотрудничество, и белорусско-российское в целом. Самое актуальное обсудили сегодня белорусский премьер с российским коллегой.

Общие проекты Беларусь и Россия обсудят на Форуме регионов в июне. На октябрь запланирован Высший госсовет, а до него соберется союзный Совмин.



