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В ходе визита в Индию Владимир Макей провел ряд двусторонних встреч
Индия убедительно подтверждает заинтересованность в расширении двустороннего торгово-экономического взаимодействия с Беларусью. В ходе визита в Нью-Дели министр иностранных дел Владимир Макей провел ряд двусторонних встреч как с представителями крупного индийского бизнеса, так и с главами ключевых ведомств. Вопросы обеспечения международной продовольственной безопасности, в том числе с учетом роли Беларуси (как одного из ведущих производителей калийных удобрений), обсуждены на встрече с министром химической промышленности Индии. Рассмотрены также предметные подходы к сотрудничеству в сфере нефтехимии. В министерстве торговли Индии говорили о реализации совместных проектов в таких сферах, как машиностроение, фармацевтика, развитие инфраструктуры.
Мы заинтересованы в Индии как производителе сельскохозяйственной продукции, которая не произрастает в Беларуси ввиду климатических условий или отсутствия соответствующего производства, медикаментов и фармацевтического сырья. Беларусь готова оказать поддержку растущему индийскому промышленному кластеру, включая участие в таких государственных программах как "Сделано в Индии" и модернизации индийского сельскохозяйственного сектора.
"Обе стороны продвигаются в вопросе создания в Индии сборочного производства белорусских тракторов, комбайнов и иной сельскохозяйственной техники, - отметил министр иностранных дел - Белорусская сторона готова оказать содействие в развитии городской инфраструктуры Индии в рамках реализации государственной программы "Умные города".
Владимир Макей провел переговоры с главой индийского МИД. Детально обсудили текущую ситуацию в Украине, отметив необходимость скорейшего ее урегулирования мирным
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