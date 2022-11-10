В ходе визита в Индию Владимир Макей провел ряд двусторонних встреч

Индия убедительно подтверждает заинтересованность в расширении двустороннего торгово-экономического взаимодействия с Беларусью. В ходе визита в Нью-Дели министр иностранных дел Владимир Макей провел ряд двусторонних встреч как с представителями крупного индийского бизнеса, так и с главами ключевых ведомств. Вопросы обеспечения международной продовольственной безопасности, в том числе с учетом роли Беларуси (как одного из ведущих производителей калийных удобрений), обсуждены на встрече с министром химической промышленности Индии. Рассмотрены также предметные подходы к сотрудничеству в сфере нефтехимии. В министерстве торговли Индии говорили о реализации совместных проектов в таких сферах, как машиностроение, фармацевтика, развитие инфраструктуры.