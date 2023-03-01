В Китае продолжается переговорный марафон - на повестке дня стратегическое партнерство Беларуси и Поднебесной

Новая эпоха партнерства Минска и Пекина. Совместные предприятия, кооперация и полная взаимная поддержка Беларуси и Китая вне зависимости от событий, происходящих на мировой арене.

Это только одни из нескольких итогов сегодняшней встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Состоялись обстоятельные переговоры. Официальный Минск и Пекин достигли очередного прорывного этапа в двусторонних отношениях. Сегодня лидеры Беларуси и Китая приняли совместное заявление, которое определяет, как дальше будут развиваться направления нашего всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

Кроме того, профильными министерствами и ведомствами завизировано еще более двух десятков документов. Они охватывают буквально все сферы. Это поставки оборудования, инвестиционное сотрудничество, логистика, здравоохранение, взаимодействие между регионами. Совокупный экономический эффект от белорусско-китайских договоренностей, достигнутых и формализованных в ходе нынешнего визита нашего Президента, оценивается более чем в три с половиной миллиарда долларов.

В ходе встречи были затронуты и вопросы глобальной системы безопасности. Вместе с китайскими партнерами мы придерживаемся единой позиции, в том числе и по украинскому кризису. Мы за диалог и мирное решение проблемы. Поэтому Беларусь решительно осуждает намеренные действия по усилению напряженности вокруг Тайваня. Наш Президент гарантировал Китаю поддержку по всем чувствительным вопросам.

Итоги этого переговорного дня у нашего обозревателя Илоны Красутской.

Беларусь и Китай: всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство

В Пекине строго по календарю наступила весна. Правда, немного ветрено. А вот то, что касается белорусско-китайских отношений, здесь всегда отличный прогноз. Сотрудничество характеризует красивая формулировка - всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. Что это значит? Независимо, как меняется международная ситуация, обе страны поддерживают тесные отношения в политическом, экономическом вопросах и в сфере безопасности. Это высший уровень взаимодействия.

Уровень отношений для Китая - это степень доверия к той или иной стране. Просто так прийти на этот рынок, завязать контакты невозможно. Надежность - принципиальный момент. И особенно это важно сейчас в условиях глобальных изменений в мире, политических игр и экономических санкций. За 3 десятка лет отношения Беларуси и Китая прошли эту проверку на надежность абсолютно.

На востоке каждая деталь носит особый символизм. И то, как здесь встречают, самый красноречивый факт. Кортеж белорусского лидера выглядел очень эффектно. Перемещался по городу с особым сопровождением. И даже звуковым!

Белорусский Президент в 13 раз в Китае с визитом

Наконец первая встреча с другом Си после того, как Пекин заявил о победе над вирусом и готовности возобновить все международные контакты. И Александр Лукашенко один из первых мировых лидеров, кого принимает глава Китая.

Несмотря на пандемию, контакты между странами были очень плотными. Многие, конечно, ушли в онлайн. Но на результате это сильно не отразилось. Лично лидеры встречались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Официальный Пекин больше не закрывает на карантин города и не требует изоляции - время наверстывать допандемийное взаимодействие. Маски у сопровождающих делегаций и участников торжественной встречи были. И пусть перестраховка. А вот лидеры обошлись.

В лице Китая у Беларуси есть еще одна мощная точка опоры в мире

Встреча давних друзей всегда характеризуется особой теплотой. Частые визиты, интенсивные контакты на полях ШОС, где в том числе заручившись поддержкой Китая, Беларусь начинает процедуры по обретению статуса участника в одной из глобальных организаций мира. Наступило время Азии. В лице Китая у Беларуси еще одна мощная точка опоры в мире. В нашей надежности и нашем плече здесь тоже еще как уверены.

От всей души приветствую вас, господин Президент, в Китае. Встреча между давними друзьями всегда только радует. Мы с вами встречались в последний раз в прошлом году в сентябре в Самарканде. У нас был весьма замечательный разговор, в ходе которого нами было объявлено о выведении китайско-белорусских отношений на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, что послужило мощным толчком для полномасштабного сотрудничества двух стран. Новый статус двусторонних отношений должен наполняться новым содержанием. Сегодня у нас хорошая возможность разработать план по всему комплексу двусторонних отношений и принять совместное заявление. Си Цзиньпин, Председатель КНР

В конце прошлого года на очередном съезде Компартии Си Цзиньпин был переизбран на третий срок в качестве лидера страны. За кампанией белорусский лидер, конечно, следил и, как признался сегодня, очень переживал за друга.



"Уважаемый Председатель, дорогой друг белорусского народа. Прежде всего в очередной раз хочу поздравить тебя с величайшим доверием китайского народа. В своем поздравлении от имени Президента Беларуси, моей семьи я честно высказался о том, что мы очень переживали за успех очередного съезда Коммунистической партии Китая. Мы очень волновались. Хотя можно было и не волноваться. Но, тем не менее, за друзей всегда волнуешься. И я хочу от имени белорусского народа, от своей небольшой семьи, себя лично поздравить моего друга Си Цзиньпина с избранием Председателем КНР", - сказал глава государства.



Александр Лукашенко отметил, что, исходя из своего опыта, после таких масштабных решений очень много предстоит работы: "Желаю Вам, Вашим коллегам достойно пройти этот период. И желаю успехов в развитии решений съезда Коммунистической партии Китая".

Рекорд во взаимной торговле Беларуси и Китая: почти $6 млрд

Пройдя 30-летний рубеж, отношения Беларуси и Китая, кажется, достигли пика. Рекордные 6 миллиардов долларов в торговле, развитие "Великого камня" и уже два этапа запуска заводов Белорусской технологической компании, технологии, которые Китай передал единицам стран в мире. И в их числе Беларусь. Тем не менее это не предел. У стран есть четкая стратегия в рамках декларации, принятой лидерами, о нашем всепогодном и всестороннем стратегическом партнерстве. И ее есть чем дополнить.

"Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран", - сказал белорусский лидер.



Он отметил, что потенциал двусторонних проектов очень большой. "Наши производители заинтересованы в изучении компетенций и технологий китайских компаний в формировании компонентной базы, выпуске двигателей, трансмиссий, мостов, прочих узлов и агрегатов. Предлагаю создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как в Беларуси, так и в Китае", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Беларусь рассчитывает почти в 2 раза нарастить объемы поставок продовольствия в Китай

Сейчас страны работают над практической реализацией достигнутых договоренностей. Всегда интересно оглянуться назад и посмотреть, с чего начинали. Взять хотя бы сотрудничество по линии сельского хозяйства. Это было событие, когда китайский рынок - рынок для избранных - дал зеленый свет нашим молочным и мясным продуктам. Простыми поставками уже давно все не ограничивается. Совместные предприятия в АПК. Строительство животноводческих комплексов по китайским технологиям, новые уникальные породы и еще один космический в плане АПК-технологий проект, который мы реализовали благодаря китайским инвестициям, - Биотехнологическая корпорация. Из зерна не только получаем корма и премиксы для всех видов животных, впереди запуск БНБК- 3 - заводов по производству витаминов и аминокислот.

По итогам прошлого года Беларусь поставила в Китай продовольствия на сумму свыше $500 млн. Это рост более чем на 40%. Но это все равно не те цифры. На этот год мы поставили амбициозную задачу подойти к $900 млн. Думаю, мы с ней справимся. На сегодня мы продаем говядину, молоко сухое и цельное, мясо птицы. Я привез документы на открытие предприятий по продукции, прошедшей термическую обработку. Это касается мяса птицы и говядины. Мы привезли документы на открытие по нашей консервированной продукции. И для нас очень важна детская гомогенизированная продукция. Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Беларусь поддерживает инициативу Китая в области международной безопасности

Всегда очень тактичный и аккуратный в заявлениях Китай сначала в прошлом году выдвинул свою инициативу в области глобальной безопасности. А буквально на днях представил и видение урегулирования ситуации в Украине. Еще до того как оно было озвучено, в интервью китайским СМИ белорусский Президент упомянул, что если мир не воспримет точку зрения Китая, это будет иметь последствия, равно как и для Китая. Реакция не заставила себя долго ждать: предостережения США от какой бы то ни было помощи России, и внезапно сам Зеленский стал искать встреч с Си Цзиньпином.

Наша позиция по украинскому кризису полностью созвучна с теми подходами, которые назвал Китай. Отдельный пункт посвящен мирным переговорам. Конструктивный диалог - единственный выход.

"Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений. Они должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей. Вы об этом четко, однозначно, пунктуально недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую Вами инициативу о международной безопасности",- заявил глава государства.

Он отметил, что с белорусским видением также полностью совпадает инициатива Си Цзиньпина по тематике развития. "Мы сразу же присоединились к механизмам по ее продвижению и готовы к совместной подготовке и реализации проектов в Беларуси",- сказал Александр Лукашенко.

Беларусь - Китай: сотрудничество на основе уважения национальных интересов

И Беларусь, и Китай из собственной истории знают о последствиях кровавой войны - немирная страница есть у обоих государств. На одной из самых больших площадей мира - Тяньаньмэнь - находится монумент в память о китайских героях, отдавших жизнь в революционной борьбе в XIX-XX веках. Каждый раз, находясь с визитом в Китае, Александр Лукашенко обязательно приезжает сюда.

Пример отношений Беларуси и Китая, конечно, показателен. Такому компактному государству, как наше, удалось выстроить прочное и эффективное сотрудничество с одной из ведущих экономик мира - без подковерных игр, каких-то претензий и попыток что-то кому-то доказать. И Китаю по душе наша принципиальность в вопросах уважения национальных интересов и равноправия в выстраивании партнерства. Наверняка это будет трудно пережить и принять отдельным странам, но Беларусь и Китай сегодня стали еще ближе. Речь о новом документе, который приняли Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Это совместное заявление о том, как дальше будут развиваться многие сферы сотрудничества, определенные Самаркандской декларацией.

Более двух десятков документов подписано между министерствами и ведомствами Беларуси и Китая

Более двух десятков стратегических документов: от поставок оборудования и здравоохранения до безопасности. Чтобы завизировать такие бумаги, у других уходят годы. С момента принятия новой декларации и объявления о нашем продвинутом уровне сотрудничества прошло всего пять месяцев. И страны снова продвинулись вперед.

Сегодня у Президента Беларуси был настоящий переговорный марафон. Встреча была и с премьером Госсовета Китая. Александр Лукашенко и Ли Кэцян знают друг друга очень много лет. Их переговоры - обязательная программа каждого визита нашего президента в Китай.

Наши отношения выстроены на основе взаимного уважения, доверия, а также сотрудничества и взаимного выигрыша. Они имеют очень широкие перспективы развития. Уверен, что китайско-белорусские отношения развиваются на основе многолетней дружбы. Ли Кэцян, премьер Госсовета Китая

Лукашенко: Будет сильным Китай - будет развиваться и Беларусь

Хочу поблагодарить от всего белорусского народа, искренне хочу поблагодарить Вас, Ваших коллег за колоссальную помощь и поддержку, которую Вы оказывали и оказываете моему народу и моей стране. Александр Лукашенко

"Много лет назад, когда яприехал вКитай, япросил вас, чтобы КНР передала нам опыт сотрудничества повсем направлениям всвободных экономических зонах. Мымногое сделали стех пор, 30 лет назад начали этот процесс, перенимали у вас",- сказал Лукашенко, поблагодарив Китай запомощь иподдержку Беларуси.

Оннапомнил оКитайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" под Минском.

"СиЦзиньпинназвал его жемчужиной Шелкового пути. Ятогда сказал: мывдолгу неостанемся. Мыдостигли невозможного. Мечтали опяти миллиардах товарооборота, аонуже почти шесть ипостоянно растет,- добавил белорусский лидер. - У нас нет закрытых тем для сотрудничества, мы сотрудничаем по всем направлениям. И самое главное - мы никогда не ставили перед собой задач, чтобы дружить или работать против третьих стран, против кого бы ни было. Мы все делали в интересах своего народа, так будет и впредь".

Еще одни переговоры состоялись с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Наше Всебелорусское народное собрание хоть глобально не имеет аналогов в мире, но имеет некоторые сходства с этим законодательным органом.

"Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос на нашей планете. Китай - сторонник многополярного мира. Такую же политику проводим и мы. И вообще политика как внутри Китая, так и внутри Беларуси схожа. Международная повестка дня нами полностью поддерживается. Мы действуем в одном ключе", - сказал белорусский лидер.

"Расширение контактов с Китаем для нас - приоритет во внешней политике. Благодаря совместным усилиям понятие "всестороннее стратегическое партнерство" приобрело особое значение в отношениях между Беларусью и КНР. Сегодня Минск и Пекин продолжают укреплять конструктивный политический диалог, успешно развивать экономическое взаимодействие и расширять региональные связи", - заявил глава государства.

Китайский протокол очень строгий. Обычно любая встреча должна быть четко регламентирована. Но не сегодня. Общение лидеров Беларуси и Китая длилось вдвое дольше запланированного - в целом 4 часа. Сначала в расширенном составе (с участием делегаций), потом тет-а-тет. Общение продолжилось во время официального обеда, который дали в честь Александра Лукашенко, и потом снова один на один. Впрочем, каждый жест сегодня говорил о непротокольном характере встречи на таком высоком уровне. Тем более что подписаны ключевые документы, определяющие развитие многих сфер на десятилетия вперед.

Совокупный экономический эффект от белорусско-китайских договоренностей оценивается более чем в $3,5 млрд.