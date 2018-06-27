В Китай без виз. Белорусский парламент ратифицировал соглашение с КНР

Безвиз с Китаем может заработать в течение месяца. Сегодня белорусский парламент ратифицировал соглашение с КНР о безвизовых поездках.

Беларусь и Китай подписали документ в начале июня. Но чтобы он вступил в законную силу, необходима ратификация обеих стран.

Напомним, граждане Беларуси с обычными паспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Однако не более 90 дней в течение года. Аналогичное правило будет действовать и для китайских граждан.