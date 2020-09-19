В. Макей: Беларусь готова дать адекватный ответ на возможные санкции ЕС

"Минск готов адекватно ответить на возможные санкции Евросоюза"

, - это заявил министр иностранных дел Владимир Макей. По его словам, ответные меры могут "касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов".

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

"Мы знаем, что 21 сентября, в понедельник, министры иностранных дел стран - членов Евросоюза будут обсуждать вопрос о санкциях, персональных санкциях в отношении белорусских официальных лиц. Мы готовы к этому. Мы никогда не будем инициировать какие-то действия, направленные на ухудшение наших отношений с нашим важным партнером Европейским союзом и отдельными странами-членами. Мы однозначно готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия.

Санкции, уже доводилось говорить на эту тему, ни к чему хорошему не приведут. Об этом свидетельствует и история Беларуси, и история других стран. Санкции - это не тот инструмент в межгосударственных отношениях, который приведет к успеху. С точностью до наоборот. Естественно, мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза.

Будут, конечно же, и персональные санкции в отношении представителей различных евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран - членов Евросоюза. Проект списка у нас также готов. Мы будем готовы запустить его немедленно после соответствующего решения Европейского союза".