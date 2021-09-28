В. Макей: Беларусь оказалась вовлечена в геополитическую войну не по своей воле

Наша страна больше года продолжает оставаться мишенью воинственного давления со стороны коллективного Запада. И все лишь потому, что в Беларуси не удалось реализовать отшлифованный до совершенства сценарий очередной цветной революции, приуроченной к президентским выборам. Сегодня против Беларуси развязана масштабная гибридная война по всем направлениям. Удивляет изощренность авторов в изобретении красивых, но лицемерных эпитетов для оправдания своих разрушительных действий - это "меры поддержки демократии", "секторальные ограничения" или "содействие благополучию народа" и "суверенитету государства". Однако их суть очевидна: Запад все еще никак не может смириться с выбором большинства белорусов, потому что этот выбор белорусских избирателей расстроил планы отдельных стратегов. Блицкрига по смене власти в Беларуси не получилось. Более того, Запад очень быстро потерял "улицу" с ее организованными извне протестными настроениями. Расчет не оправдался. Беларусь продолжает последовательно и успешно развиваться и идти своим самостоятельно избранным путем.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси