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В. Макей: Беларусь оказалась вовлечена в геополитическую войну не по своей воле
Несмотря на ежегодно звучащие с высокой трибуны ООН всеобщие призывы к укреплению безопасности, многосторонности, солидарности и взаимопомощи, мир сегодня достиг наивысшей степени конфронтации. Это отметил в своем выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Не по своей воле в пучину этой геополитической войны оказалась вовлечена и наша страна.
Наша страна больше года продолжает оставаться мишенью воинственного давления со стороны коллективного Запада. И все лишь потому, что в Беларуси не удалось реализовать отшлифованный до совершенства сценарий очередной цветной революции, приуроченной к президентским выборам. Сегодня против Беларуси развязана масштабная гибридная война по всем направлениям. Удивляет изощренность авторов в изобретении красивых, но лицемерных эпитетов для оправдания своих разрушительных действий - это "меры поддержки демократии", "секторальные ограничения" или "содействие благополучию народа" и "суверенитету государства". Однако их суть очевидна: Запад все еще никак не может смириться с выбором большинства белорусов, потому что этот выбор белорусских избирателей расстроил планы отдельных стратегов. Блицкрига по смене власти в Беларуси не получилось. Более того, Запад очень быстро потерял "улицу" с ее организованными извне протестными настроениями. Расчет не оправдался. Беларусь продолжает последовательно и успешно развиваться и идти своим самостоятельно избранным путем.
Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на построение сильного, суверенного и процветающего государства. Именно на это нацелена инклюзивная конституционная реформа, которая завершается в Беларуси и в которой участвуют все слои населения страны.
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