В. Макей: Беларусь выступает против применения односторонних принудительных мер

Беларусь выступает против практики применения односторонних принудительных мер в качестве стратегического инструмента Запада. Глава нашего МИД Владимир Макей озвучил позицию Минска на министерской встрече стран - участниц Группы друзей на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН. Сегодня односторонние меры давления создают растущую угрозу глобальной безопасности и, в частности, сильнее всего бьют по наименее защищенным слоям населения. Беларусь готова внести свой вклад в инициативу Группы друзей по укреплению роли Устава Организации Объединенных Наций, который гарантирует равные права для всех участников.



