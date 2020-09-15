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В. Макей: Демократия - это принять мнение большинства
Разумеется, не могли не заметить оговорку высокопоставленного еврочиновника и в МИД нашей страны, отметив "полное нежелание ЕС даже попытаться объективно разобраться в происходящих процессах".
Хотя, конечно, уже по этой оговорке, к сожалению, глубина владения белорусским досье со стороны Брюсселя очевидна. Возможно, где-то это и наша недоработка. Все могут ошибаться.
Но в этом случае тотально огорчает другое - полное нежелание со стороны ЕС даже попытаться объективно разобраться в происходящих процессах.
Поэтому оценки Ж. Борреля считаю категоричными и тенденциозными. О чем он говорит? О том, что обязательно до предстоящего заседания Совета ЕС должны быть приняты санкции и это, по его словам, должно подтвердить авторитет ЕС. Не верится, но это почти цитата. А мы были уверены, что авторитет ЕС все же держится не на санкциях"
.
Министр иностранных дел Беларуси еще раз подчеркнул, что народ своим большинством определил победителя этих выборов. И потому хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов. Мы так и понимаем демократию - принять мнение большинства, а не использовать все средства и технологии, чтобы переделать их под себя, заявил министр.
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