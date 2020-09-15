В. Макей: Демократия - это принять мнение большинства

Разумеется, не могли не заметить оговорку высокопоставленного еврочиновника и в МИД нашей страны, отметив "полное нежелание ЕС даже попытаться объективно разобраться в происходящих процессах".





Хотя, конечно, уже по этой оговорке, к сожалению, глубина владения белорусским досье со стороны Брюсселя очевидна. Возможно, где-то это и наша недоработка. Все могут ошибаться.

Но в этом случае тотально огорчает другое - полное нежелание со стороны ЕС даже попытаться объективно разобраться в происходящих процессах.

Поэтому оценки Ж. Борреля считаю категоричными и тенденциозными. О чем он говорит? О том, что обязательно до предстоящего заседания Совета ЕС должны быть приняты санкции и это, по его словам, должно подтвердить авторитет ЕС. Не верится, но это почти цитата. А мы были уверены, что авторитет ЕС все же держится не на санкциях"

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