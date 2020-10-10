В. Макей и Ж. Боррель обсудили перспективы отношений между Беларусью и ЕС

Каналы для диалога между Минском и Брюсселем остаются открытыми. Таковы итоги телефонного разговора между министром иностранных дел нашей страны Владимиром Макеем и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. В ходе беседы, которая состоялась вчера, обсуждались состояние и перспективы отношений между Беларусью и Европейским союзом. Наша страна подтвердила принципиальную готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу. Вместе с тем, Владимир Макей подчеркнул бесперспективность санкций и контрпродуктивность подобных подходов для развития отношений по линии Беларусь - ЕС. Как отметил глава нашего МИД, требование Минска сократить численность дипломатических миссий Польши и Литвы является "исключительно ответной мерой" и не направлено против Евросоюза либо на сворачивание диалога.