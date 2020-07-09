В. Макей поблагодарил посла ОАЭ за укрепление отношений, с послом Латвии обсудил перспективы сотрудничества

Сегодня Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов Ахмедом Мангушем аль-Тенейджи по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Глава МИД отметил высокий уровень двустороннего взаимодействия Беларуси и ОАЭ, активный политический диалог, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.