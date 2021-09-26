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Владимир Макей в интервью АТН сделал сенсационное заявление

Вопросы реформирования ООН. Вклад Беларуси в дело повышения роли и значения организации в мире обсудили в Нью-Йорке глава МИД нашей страны и Генсек ООН. Антониу Гутерриш высоко оценил роль Минска в различных инициативах, способствующих стабилизации обстановки в мире. Не обошлось и без обсуждения проблемных моментов.

Генсек ООН и глава МИД Беларуси обсудили проблемные вопросы

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Владимир Макей также подробно прокомментировал направленные в адрес нашей страны ложные обвинения в провоцировании рисков, в том числе в области миграции. Глава МИД рассказал о действительной обстановке на западной границе Беларуси и тесном взаимодействии нашей страны с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В целом стороны отметили традиционно высокий уровень взаимодействия республики с ООН и подтвердили обоюдную готовность к продолжению тесных и дружеских контактов.

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