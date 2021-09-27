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В. Макей: Запад сфабриковал конфликтную ситуацию с беженцами
"Чтобы и далее демонизировать Беларусь, выставить ее источником напряженности в регионе и оправдать свои деструктивные действия в отношении нашего государства, Запад сфабриковал конфликтную ситуацию с беженцами на западных границах Беларуси", - с правдивым заявлением обратился к участникам 76-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Сегодня миллионы беженцев стремятся попасть со всех направлений в сытую Европу, чтобы спастись от голода и бедствий, созданных этой же Европой и Западом в целом в тех или иных странах и регионах, но в Европе их никто не ждет.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
И не стоит в этом контексте перекладывать ответственность с больной головы на здоровую, обвиняя Беларусь в развязывании гибридной войны против Европейского союза, как об этом врали с этой высокой трибуны лидеры Польши, Литвы, Латвии и некоторых других стран. Даже простому обывателю понятно: 10-миллионная Беларусь объективно не может вести не только гибридную войну, но и никакую войну с 500-миллионным Евросоюзом, даже если бы у нее и были мускулы Арнольда Шварценеггера. С апреля этого года мы предлагаем Европейскому союзу провести консультации по вопросу нелегальной миграции, однако никакой реакции нет. Более того, в нарушение ранее заключенных соглашений Евросоюзом прекращено финансирование всех проектов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией. Если на предложение о диалоге тебе отвечают строительством "железного занавеса" из колючей проволоки, то вся вина ложится на этих горе-строителей.
Владимир Макей четко заявил: Беларусь всегда придерживалась и будет придерживаться политики добрососедства, в основе которой лежит простая мудрость: "Соседи даны нам от Бога!"
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