В МИД Беларуси прокомментировали приостановление действия ДОВСЕ

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали приостановление действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующее заявление размещено на сайте внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

В министерстве отметили, что на протяжении тридцати с лишним лет Беларусь добросовестно и в полном объеме выполняла свои обязательства по ДОВСЕ. Белорусская сторона принимала активное участие в переговорах по адаптации договора к изменившимся геополитическим реалиям и стала первой страной, которая ратифицировала подписанное во время Стамбульского саммита ОБСЕ в ноябре 1999 года Соглашение об адаптации ДОВСЕ, объективно отражавшее складывавшуюся на тот момент военно-политическую ситуацию в Европе и открывавшее возможности для присоединения к договору новых государств. "К сожалению, этот документ так и не вступил в силу по причине отказа большинства государств - участников ДОВСЕ от его ратификации под надуманными предлогами. Белорусская сторона прилагала все усилия для сохранения действующего ДОВСЕ, который, несмотря на все его недостатки, оставался единственным многосторонним юридически обязывающим инструментом в области контроля над обычными вооружениями на Европейском континенте. Мы были готовы выполнять договор, даже несмотря на откровенно недружественные шаги со стороны отдельных государств-участников, прекративших выполнять ДОВСЕ в отношении Беларуси", - заявили в МИД.

Там пояснили, что решение государств - членов НАТО приостановить действие ДОВСЕ не оставило выбора для Беларуси.

"Приостановление Беларусью действия ДОВСЕ является вынужденным ответным шагом, направленным на обеспечение национальной безопасности страны, на фоне разрушения существующего режима контроля над обычными вооружениями в Европе и продолжающейся эскалации военно-политической напряженности в регионе. Принятие закона не означает выхода Беларуси из договора. Мы будем готовы возобновить выполнение ДОВСЕ при условии возврата к его выполнению государств - членов НАТО, являющихся участниками договора", - подчеркнули в ведомстве.

Беларусь намерена продолжать соблюдать национальные уровни в отношении личного состава и ограничиваемых договором обычных вооружений и техники при условии адекватной сдержанности со стороны соседних государств, в первую очередь стран - членов НАТО, в том числе в непосредственной близости от ее границ.

Белорусская сторона остается приверженной контролю над обычными вооружениями как неотъемлемому элементу обеспечения безопасности на Европейском континенте и заинтересована в восстановлении его жизнеспособности и эффективности. "В связи с этим Беларусь готова к диалогу по данному вопросу со всеми заинтересованными странами на равноправной и взаимоуважительной основе при учете интересов и озабоченностей друг друга", - обратили внимание в МИД.