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В МИД Беларуси сегодня были приглашены Дмитрий Мезенцев и Петр Врублевский

В МИД Беларуси сегодня были приглашены Дмитрий Мезенцев и Петр Врублевский

В МИД Беларуси сегодня были приглашены Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и советник-посланник, исполняющий обязанности руководителя Посольства Украины в Беларуси, Петр Врублевский.

"До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группероссийских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании "Вагнер", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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