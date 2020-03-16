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В МИД Беларуси выразили сожаление о решении российской стороны закрыть границу с Беларусью

Минск находится в ожидании конкретной официальной информации о вариантах и модальностях имплементации указанной меры. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, сохраняется сложная ситуация с возвращением на родину белорусских граждан, спровоцированная жесткими ограничительными мерами, введенными рядом государств. Все случаи отслеживаются МИД и загранучреждениями Беларуси в круглосуточном режиме. Активно оказывается содействие в поиске альтернативных маршрутов по возвращению на родину.

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