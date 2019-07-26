Новость последнего часа. В МИД рассказали о состоянии здоровья белорусского дипломата, раненого в Турции. Советник посольства Александр Поганшев находится в сознании, разрешены свидания с семьей. Вскоре ожидается его перевод из реанимации. По прогнозам, лечение дипломата займет длительное время.