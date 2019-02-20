В МИД сегодня проходит расширенное заседание коллегии

Повышение роли Беларуси в мире - именно это остается главной политической задачей МИД, где сегодня проходит расширенное заседание коллегии. В непростых внешних условиях Минск выдержал курс на обеспечение суверенитета, проведение многовекторной политики, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, укрепление безопасности в региональном и глобальном масштабах. Наша страна продолжает развивать диалог со странами евроатлантического направления и другими международными партнерами.