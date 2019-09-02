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В Минск на конференцию по борьбе с терроризмом приедут представители около 50 стран
Такие мирные, счастливые картинки дня сегодняшнего невольно вызывают мысли о том, как обезопасить наших детей. Как сохранить для них мир. Ведь, к сожалению, удобные гаджеты, программы, широкополосный интернет - все это уже стоит и на вооружении сил террора. Как сделать, чтобы не признающее границ зло экстремизма и радикализма не залило планету пропагандой, фейками и кровью - вот вопрос, вынесенный на обсуждение форума, который стартует в нашей столице завтра. Замгенсека ООН, глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ученые с мировым именем, эксперты, силовики и медийщики будут искать ответы, необходимые для будущего. Необходимые уже сегодня. О грядущих двух днях, которые помогут не потрясти мир, Глеб Лавров.
Если кому-то хоть на секунду еще кажется, что с этим миром все в порядке, то это ничего, это пройдет. Это лишь значит, что такой человек пока не следит за новостями от слова совсем. А вот тем, кто даже мельком пробегает ленты на экранах, дисплеях, мониторах перед тем как глянуть прогноз погоды, им всем/нам всем ясно: постглобализм не сделал мир яснее, спокойнее и/или безопаснее. Хотя даже и прогноз нынче - это отчет о мировой климатической угрозе. Но. На организованной Беларусью и ООН международной конференции "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", которую Минск примет в эти дни, говорить будут о других, хотя тоже смертельно опасных бурях. Впрочем, в нашей мирной столице в последние годы как-то уже привычно обсуждать только самое важное.
Посланцы полусотни стран здесь, у нас, в эти дни будут готовы взглянуть в глаза наиболее актуальным вызовам дня сегодняшнего. И даже завтрашнего. ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, Европейский союз и самые продвинутые в хай-теке государства Евразии - неполный перечень участников глобального диалога. И место для их встречи, не в последнюю очередь, не меняют потому, что мы одна из немногих стран, кто уже разработал концепцию нашей национальной инфобезопасности. А перенимать такой опыт и быстро - жизненно важно.
Минск как площадка инициатив, направленных на спокойствие и мир для соседей, для региона, для континента - это кредо закрепилось за белорусской столицей после переговорного марафона по Украине, после мюнхенской конференции по безопасности, после озвучивания инициатив по Хельсинки-2. А ведь была еще и прошлая высокая встреча по антитеррору под эгидой ООН. Здесь же. Да, нам уже было что предложить всем заинтересованным. Но в ситуации, когда новые технологии ведут и к новым угрозам, останавливаться на достигнутом не приходится. И белорусская дипломатия останавливаться не собирается.
В общем, у мира есть вопросы. И ответы мир готов искать здесь. Готовимся вместе.
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